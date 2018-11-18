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Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 37’nci Uluslararası Kitap Fuarı’nda bitmesine bir gün kala yine insan seli yaşandı.

İHA | 18.11.2018 - 10:43..
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Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 37’nci Uluslararası Kitap Fuarı’na gitmek isteyenler izdiham oluşturdu.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu vatandaşlar metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçları ile fuarın olduğu alana geldi.

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı ViDEO

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Özel araçları ile fuar alanına gelen vatandaşlar nedeniyle de E-5’te uzun araç kuyrukları oluştu.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Fuarın yarın da devam edeceği öğrenilirken, vatandaşların metrobüs köprüsünde oluşturduğu izdiham havadan görüntülendi.

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

E-5'TEN YOLUN KARŞISINA GEÇENLER OLDU

Öte yandan bazı vatandaşların tehlikeye aldırmadan E-5’te yolun karşısına geçmesi de kameralara yansıdı.

Fuara gitmek isteyen bir öğrenci her yıl geldiğini ifade ederken bir diğer öğrenci ise yoğunluğa rağmen fuara girmek istediğini belirtti.

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı


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