İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışma başlatan polis, "İsko" olarak bilinen uyuşturucu satıcısı tespit etti.

ADRESE BASKIN DÜZENLEDİLER

Şüphelinin yakalanması için operasyon başlatan polis, İsko lakaplı İsmail D.(24)'nin evine baskın düzenledi.

Operasyonda İsmail D. yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 432,14 gram bonzai, 2 tüfek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanadı.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu VİDEO