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Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Sitenin otoparkına bırakılan motosiklet 10 dakika içerisinde, 4 kişi tarafından çalındı.

DHA |
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Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan Arif Şahin, bir arkadaşı ile görüşmek için ağabeyine ait olan 17 bin lira değerindeki motosiklet ile Beylikdüzü'ne gitti.

Şahin, arkadaşı ile görüşüp geri döndüğünde ise motosikleti yerinde bulamadı.

KAMERA KAYITLARINI İZLEDİLER

Şahin, motosikleti otoparkına bıraktığı site yönetime giderek durumu anlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise otoparka gelen 4 kişinin, güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği ve motosikletin kilidini kırarak çaldıkları görüldü.

Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı ViDEO

HIRSIZLAR ARANIYOR

Şahin, polise giderek şikayette bulunurken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

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