taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Beylikdüzü'ndeki peştamalli hırsız tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir otelin SPA merkezine masaj yaptırma bahanesiyle giden soyguncu, soyunma odalarında bulunan kabinleri soydu. Kameralara yansıyan görüntülerden sonra hırsız, kısa sürede yakalandı.

DHA | 17.05.2019 - 16:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Otelde müşteri olarak bulunan H.T.'nin, otelin SPA merkezine girdiğinde soyunma kabininde bıraktığı eşyalar çalındı. H.T. durumu otel yönetimine ve polise haber verdi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelenerek hırsızlığı yapan kişinin önce eşkalini belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelinin, daha önceden poliste kaydı olan Ömer R. olduğu tespit edildi. Şüpheli otelden ayrılmaya fırsat bulamadan, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Beylikdüzü'ndeki peştamalli hırsız tutuklandı

HIRSIZ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin müşteri gibi otele girdiği, soyunma kabinlerini kontrol ederek bırakılan eşyaları çaldığı tespit edildi.

Daha önceden hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından poliste kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Peştamalli hırsız kamerada VİDEO

PEŞTAMALLİ HIRSIZ KAMERADA

Şüphelinin üzerinde peştamalle dolapların yanına gelmesi ve hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'ndeki peştamalli hırsız tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

221
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

337
Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan nişan attı

38
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

181
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

131
Green Card sistemi değişiyor

Green Card sistemi değişiyor

44
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

342
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir