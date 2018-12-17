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Beyninden 1,2 kg kist alınan çocuk sağlığına kavuştu

Şırnak Beytüşşebap'ta 12 yaşındaki Ali Abi'nin beyninden, 1.2 kilogram ağırlığındaki kist alındıktan sonra, Abi sağlığına kavuştu.

AA | 17.12.2018 - 15:39..
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Beytüşşebap'tan 6 ay önce sol kol ve bacağında güçsüzlük şikayeti ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne gelen Hadi ve Türkan Abi çiftinin 12 yaşındaki oğlu Ali Abi'nin beyninde, Beyin Cerrahı Bölümü'nde yapılan tetkiklerde kist bulunduğu tespit edildi.

KİST ALINDIKTAN SONRA 6 AY TEDAVİ OLDU

Op. Dr. Burak Olmaz'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, beyninin sol ön bölgesinde bulunan 1.2 kilogram ağırlığındaki kist alınan Abi, 6 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Olmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kollarında ve bacaklarında güçsüzlük şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde beyninin dörtte ikisini kaplamış bir kistle karşılaştık." dedi.

Beyninden 1,2 kg kist alınan çocuk sağlığına kavuştu

"GÖRMESİ, KONUŞMASI DÜZELDİ"

Hastaya acil müdahale edilmesi gerektiğini ve cerrahi müdahalenin risklerini aile ile paylaştıklarını anlatan Olmaz, "Kisti yaptığımız cerrahi operasyonla aldık. Ameliyattan sonra 1,5-2 hafta müşahede sürecimiz oldu. Ondan sonra düzenli takiplerini yaptık. Ameliyattan sonra her iki kolunu ve bacağını kullanmaya başladı, görmesi ve konuşması düzeldi, oyun oynamaya başladı." diye konuştu.

Olmaz, hastanın gecikmiş bir vaka olduğunu, daha çok 3'üncü basamak hastanelerde yapılması gereken operasyonu, aciliyeti sebebiyle hastanelerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, Abi'nin sağlığına kavuştuğunu, arkadaşlarıyla gönlünce oyun oynayabildiğini kaydetti.

Beyninden 1,2 kg kist alınan çocuk sağlığına kavuştu

"ÇOK ŞÜKÜR OĞLUM SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Baba Hadi Abi, Ali'nin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Anne Türkan Abi de oğlunun hastalığından dolayı çok sıkıntı çektiğini anlatarak, rahatsızlığının ilerlemesi ile yemek yiyemediğini, ayakta bile duramaz hale geldiğini aktardı. Abi, "Çok şükür oğlum sağlığına kavuştu. Şimdi kendisi yemeğini yiyebiliyor, arkadaşlarıyla koşup, oynayabiliyor." dedi.

Ali Abi ise sağlığına kavuşmasına katkı sunan doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

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