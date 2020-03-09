Beyoğlu'nda 17 yaşındaki genç çocuk silahla öldürüldü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki Halef Elgaz, kuzeni F.A. ile bakkal dükkanı önünde otururken, yanlarına T.K. isimli bir şahıs geldi.

BİR ANDA KURŞUN YAĞDIRMAYA BAŞLADI

T.K., birden belindeki silahı çıkarıp Elgaz’ın boynuna ve göğsüne ateş etmeye başladı. Elgaz, aldığı kurşunlar sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada saldırgan T.K., kuzenine müdahale etmeye çalışan F.A.’yı da engellemeye çalıştı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan daha sonra bir alt sokağa inerek beklemeye başladı. F.A. ise polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Elgaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri ise saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DİREKT GELDİ SIKTI"

Saldırganın gelip hiçbir şey konuşmadan silah sıktığını belirten görgü tanığı F.A., “Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Halef’in önce boynuna, sonra karnına sıktı, kaçtı. Daha önce hiç görmedim. Direkt geldi sıktı.” dedi.