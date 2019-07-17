On gün önce Hacı Mimi Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığına dair bir ihbar alındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarın üzerine harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ihbardan evden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve kulaklık çalındığı bilgisi alındı. Çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin 2 kişi olduğunu tespit etti.

Beyoğlu'nda 5 evi soyan hırsız yakalandı ViDEO

5 AYRI EVDE HIRSIZLIK

Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin binadan peş pşe çıktığı ve zanlılardan bir tanesinin yüzünü eliyle kapatarak yürümesi dikkat çekti.

Yapılan araştırmayla hırsızlık yapan zanlılardan birinin 21 yaşındaki Mehmet Y. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla hırsız, Çukur Mahallesindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı.

EVLERE DADANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet Y. emniyete götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.