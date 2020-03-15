Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı bir binadaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı.

BİNA BOŞALTILDI, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşalttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı.

EV SAHİBİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmalarını takip eden ev sahibi kadının gözyaşı döktüğü görüldü.