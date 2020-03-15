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Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın paniğe sebep olurken yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA | 15.03.2020 - 07:58..
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Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı bir binadaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

BİNA BOŞALTILDI, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşalttı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

EV SAHİBİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmalarını takip eden ev sahibi kadının gözyaşı döktüğü görüldü.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

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