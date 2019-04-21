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Beyoğlu’nda 6 katlı binada yangın

Çukur Mahallesinde 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu, vatandaşlar sokağa döküldü.

İHA | 21.04.2019 - 02:42..
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Mermer Sokaktaki 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler, büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar, panik içinde durumu itfaiyeye bildirirken, korku içinde sokağa döküldü.

Beyoğlu’nda 6 katlı binada yangın

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı, polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı.

Beyoğlu’nda 6 katlı binada yangın

MAHALLE SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangının çıktığını gören diğer binadaki vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bazı vatandaşlar camlara çıktı.

Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Beyoğlu’nda 6 katlı binada yangın

Beyoğlu’nda 6 katlı binada yangın

Beyoğlu’nda 6 katlı binada yangın

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