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Beyoğlu'nda 6 katlı eski binada yangın

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın 4’üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan 1 kişiyi, itfaiye ekipleri çıkardı.

DHA | 04.07.2019 - 17:14..
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İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak'ta bulunan 6 katlı eski bir binanın 4’üncü katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Beyoğlu'nda 6 katlı eski binada yangın

Beyoğlu'nda 6 katlı eski binada yangın

İTFAİYE MÜDAHALEDE ZORLANDI

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye aracı, girdiği dar sokaktan yangın yerine ulaşamayınca geri dönüp bir arka sokaktan geldi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Beyoğlu'nda 6 katlı eski binada yangın

Beyoğlu'nda 6 katlı eski binada yangın

4’üncü katta dumanların arasında kalan bir kişi de itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Çevrede paniğe neden olan yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

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