Beyoğlu'nda aracı sollamak isterken kaza yaptı

Muğla'da müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan icra müdür yardımcısı, tutuklanırken; 210 bin liranın usulsüz olarak başka hesaplara aktarıldığı belirtildi.

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Yıldırımın düşme zamanını ve yerini önceden bilen yapay zeka

Yıldırımın ne zaman ve nerede düşeceğini, yüzde 80 oranında doğru tahmin eden yeni bir yapay zeka geliştirildi.