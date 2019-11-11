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Beyoğlu'nda aracı sollamak isterken kaza yaptı

Hacıhüsrev Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkan araç diğer aracı sollamaya çalışırken kazaya sebep oldu, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 11.11.2019 - 14:55..
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Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta, yokuş yukarı çıkan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

2 YARALI

Kazada, karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü ve arka koltukta oturan bir kadının yaralandığı belirtildi.

Beyoğlu'nda aracı sollamak isterken kaza yaptı

HAVA YASTIĞI KORUDU

Karşı yönden gelen sürücünün ise hava yastığı patlaması sonucunda, gömleğinde yanık ve yırtılma oluştuğu, sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Beyoğlu'nda aracı sollamak isterken kaza yaptı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Beyoğlu'nda aracı sollamak isterken kaza yaptı

Beyoğlu'nda aracı sollamak isterken kaza yaptı

Beyoğlu'nda aracı sollamak isterken kaza yaptı

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