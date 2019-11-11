Beyoğlu'nda aracı sollamak isterken kaza yaptı

Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta, yokuş yukarı çıkan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
2 YARALI
Kazada, karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü ve arka koltukta oturan bir kadının yaralandığı belirtildi.
HAVA YASTIĞI KORUDU
Karşı yönden gelen sürücünün ise hava yastığı patlaması sonucunda, gömleğinde yanık ve yırtılma oluştuğu, sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.