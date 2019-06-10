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Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda üç katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

AA | 10.06.2019 - 01:46..
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Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta 3 katlı binanın balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında balkonda oturan 3'ü çocuk 4 kişi, üçüncü kattan zemine düştü.

Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

BİR KİŞİ DE YARDIM EDERKEN YARALANDI

Çökmeyi gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, balkondan yere düşen 4 kişiyi ve düşenlere yardım ederken yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

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