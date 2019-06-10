Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Elemeleri grup maçı için gittiği İzlanda'da büyük bir saygısızlığa uğradı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz futbol takımı, Hollanda'yı 1-0 yenerek bu turnuvanın ilk kazananı oldu.

7

Önce 2 yaşındaki oğlunu sonra kendini astı

Antalya'da eşinden boşanma aşamasında olan bir adam 2 yaşındaki çocuğunu astıktan sonra kendisi de intihar etti.