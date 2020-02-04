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Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga

Aralarında önceden tartışma olduğu öne sürülen yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralanırken, kavga anları kameralara yansıdı.

DHA | 04.02.2020 - 11:37..
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Beyoğlu ilçesinde, aralarında önceden anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup, eğlenmeye geldikleri barda karşılaşarak tartışmaya başladılar.

BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Sözlü başlayan tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi 3 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, başka bir kişi ise başına şişe isabet etmesiyle yaralandı.

Burada çalışan güvenlik görevlileri kavgaya karışanları ayırarak, dışarıya çıkardı. Kavga bir süre sokakta da devam ettikten sonra son buldu.

Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga VİDEO

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