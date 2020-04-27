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Beyoğlu'nda bir evin mutfağında yangın çıktı: 3 yaralı

Tüpün alev alması sonucu çıkan yangında yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AA |
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Beyoğlu'nda bir evin mutfağında yangın çıktı: 3 yaralı

İstanbul Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Arda Caddesi'nde, Türkmenistanlı ailenin ikamet ettiği bir dairenin mutfağında yangın çıktı.

Tüpün gaz kaçırması sonucu çıktığı belirlenen yangında, alevler mutfakta bazı eşyalara sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE YÜRÜYEREK GİTTİ

Yangın ev halkı tarafından söndürülürken, düzensiz araç parkı ve sokağın dar olması sebebiyle itfaiye araçları sokağa giremedi.

Olay yerine yürüyerek giden itfaiye erleri, soğutma çalışması yaparak yanan tüpü dışarı çıkarttı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çektiği sokakta, araç megafonundan vatandaşa sosyal mesafeye uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Beyoğlu'nda bir evin mutfağında yangın çıktı: 3 yaralı ViDEO

YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevlere müdahale ederken el ve kolunda yanık oluşan 3 kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Beyoğlu'nda bir evin mutfağında yangın çıktı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda bir evin mutfağında yangın çıktı: 3 yaralı

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