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Beyoğlu'nda bir taksi takla attı

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi önce kaldırıma çarptı ardından da takla attı.

DHA | 13.06.2019 - 05:37..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir taksi kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Beyoğlu'nda bir taksi takla attı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ YİTİRDİ

Kaza saat 04:00 sıralarında Yahya Kahya Mahallesi Bahriye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taksim'den Kasımpaşa istikametine doğru hareket eden 34 TJU 90 plakalı taksinin sürücüsü, Tuz Ambarı'nın önünde bulunan ışıklara geldiğinde direksiyon hakimiyetin kaybetti.

Beyoğlu'nda bir taksi takla attı

Önce kaldırıma çarpan araç ardından da takla attı.

Beyoğlu'nda bir taksi takla attı

HAFİF YARALANAN SÜRÜCÜ YAKINLARINA HABER VERDİ

Kazada araç içerisinde yalnız olduğunu öğrenilen sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Bir süre kaldırımda oturan sürücü, cep telefonuyla yakınlarına haber verdi. Ardından ayağa kalkan sürücü aracın son halinin resimlerini çekti. Sürücünün tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı VİDEO

KAZA YAPAN ARAÇ ÇEKİCİ İLE OTOPARKA ÇEKİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kaza yapan taksi, olay yerine gelen çeki ile kaldırılarak otoparka çekildi.

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