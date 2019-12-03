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Beyoğlu'nda, cebindeki telefon için defalarca bıçaklandı

Suriyeli bir kişiyi cebindeki telefon için 3 yerinden bıçaklayan Filistinli şahıs, yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İHA | 03.12.2019 - 14:36..
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Beyoğlu Dolapdere Caddesi üzerinde Suriye uyruklu bir kişi, cebindeki telefonu gasbetmek isteyen Filistin uyruklu bir şahıs tarafından defalarca bıçaklandı.

TELEFONU VERMEYİNCE 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Suriye vatandaşı Yazan Altourkmanı, yolda yürürken yanına yaklaşan bir kişi tarafından gasbedilmek istendi. Şüpheli, Yazan Altourkmanı’nın cebindeki telefonu almak isteyince Altourkmanı, kendisine karşı koydu ve ikili arasında boğuşma yaşandı. Bunun üzerine şüpheli, elindeki bıçakla Altourkmanı’yı 3 ayrı yerinden bıçakladı.

Beyoğlu'nda, cebindeki telefon için defalarca bıçaklandı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Altourkmanı aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli hiçbir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı. Talihsiz adam, o esnada sokaktan geçen vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yazan Altourkmanı hastanede tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısın kimliğini tespit etti. Polis, kimliği öğrenilen şahısın yaşadığı adresi belirledikten sonra şüpheliyi, aynı gün içerisinde Beyoğlu’ndaki adresinde yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin, Filistin vatandaşı Islam A. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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