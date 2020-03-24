Beyoğlu'nda genç çöp arabasının altında kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda 25 yaşındaki Enver Arslan, yolda yürürken dengesini kaybederek ayağı takıldı.

ÇÖP ARABASININ ALTINDA KALDI

Enver Arslan, seyir halinde ilerleyen Uğur Ö. yönetimindeki 34 DG 8569 plakalı çöp arabasının altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Enver Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Olayın ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Araç sürücüsünün alkol muayenesini yapan trafik polisi, ifadesini almak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürürken Arslan’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.