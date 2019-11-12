Beyoğlu'nda hırsızları apartmana kilitledi

İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde, evleri bir süre kolaçan eden iki hırsız, bir vatandaşın apartmandan çıktığını görünce açık bırakılan kapıdan içeriye girdi.

HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Durumu fark eden apartman sakini Soner Coşkunûn, binanın giriş kapısını hırsızların üzerine kilitleyerek, durumu polise bildirdiği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin, apartmana girerek daireleri kontrol eden hırsızları suçüstü yakaladığı belirtildi.

''ONLAR İÇERİ GİRİNCE BEN DE KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEDİM''

Apartmanın kapısını hırsızların üzerine kilitlediğini söyleyen Soner Coşkun,“Bakkala çıktım, kapıyı da bakkaldan dönüp hemen içeriye gireceğim için açık bıraktım. Bir baktım iki yabancı apartmana girdi. Onlar içeriye girince bende kapıyı üzerlerine kilitledim. Ondan sonra polisi aradım. Sağ olsun polislerimiz de hemen geldi. içeriye girerek hırsızları yakaladılar. Hırsızlar dairelere girmeye çalışıyorlardı. Annem durumu fark edince, kuş kaçtı teyze diyerek apartmandan kaçmak istiyorlar. Kapı kilitli olduğu için kaçamadılar.” diye konuştu.

''DAİRELERİ YOKLAMIŞLAR''

Hırsızları apartmanın içerisinde yakaladıklarını söyleyen Yosma Coşkun ise, “Oğlum çocukla bakkala gidince kapıyı açık bırakmış. Hırsızlar da peşinden içeriye girmiş. Daireleri yoklamışlar. Benim çocuk da durumu fark edince kapıyı üzerilerine kilitlemiş. Polis gelerek hırsızları yakaladı. Apartmanda kızım ve gelinim var, sen kimsin de buraya girdin.” şeklinde konuştu.

POLİSE TESLİM EDİLİLER

Bu esnada apartman sakinleri hırsızlık amacıyla apartmana girdiği belirtilen iki şahsa tepki göstermeye başlarken, iki hırsız gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere ilçe karakoluna götürüldü.