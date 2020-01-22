Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı çatışma başladı.

ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Plakası belli olmayan bir araç içinde bulunan kişi veya kişiler 34 BRS 13 plakalı otomobil içinde bulunan Z. B. isimli şahsı silahla yaraladı.

KARŞILIK VERDİ

Z.B. kendisine silahla saldırılması üzerine silahına sarılarak kendini yaralayan kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YARALI HALDE KAÇTI

Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç içinde Z.B. adlı kişiyi yaralayan şahıs, daha sonra yaralı bir şekilde kaçtı. Çatışmada yaralanan iki kişide hastaneye kaldırıldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Daha sonra cadde üzerinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında çevrede çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Güvenlik ve olay yeri çalışması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerinden yaralanarak kaçan bir kişi her yerde aranıyor.