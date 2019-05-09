taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2154
Euro
6.9844
Altın
1283.61
Borsa
88685.88
Gram Altın
256.91

Beyoğlu’nda iki katlı binada korkutan yangın

İki katlı bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Alev alev yanan bina, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA | 09.05.2019 - 18:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beyoğlu’nda, iki katlı binada yangın çıktı.

Binanın ikinci katındaki ev, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, yangını görenler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Beyoğlu’nda iki katlı binada korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Fatih İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dar sokaklar ve yasak otomobil parkları nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zor anlar yaşadı. Büyük bir mücadele sonrasında olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin sirayetini engelledi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiği anlarda mahalle sakinlerinin, büyük bir panik yaşadığı görüldü. Yangının başka binalara sirayet etmesinden endişe duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yaşlı bir kadının çektiği hortumla yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar, kameralara yansıdı.
Büyük bir paniğe neden olan yangında şans eseri yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

798
HDP, AK Parti'ye oy verebileceğini açıkladı

HDP, AK Parti'ye oy verebileceğini açıkladı

917
Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Meclis'te Ramazan ayı tartışması

830
TÜRGEV hack'lendi

TÜRGEV hack'lendi

269
Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

427
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

529
AK Parti YSK temsilcisinin sanatçılara tepkisi

AK Parti YSK temsilcisinin sanatçılara tepkisi

604
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir