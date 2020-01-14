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Beyoğlu'nda iş yerine silahlı saldırı

Beyoğlu’nda su tesisatı yapan iş yerine kurşun yağdıran 2 kişi kayıplara karıştı.

İHA | 14.01.2020 - 19:56..
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İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde su tesisatı yapan bir iş yerine kimliği belirsiz iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki silahlarla kurşun yağdırdı.

6 el ateş açan şüpheliler olay yerinde kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis sevk edildi.

Beyoğlu'nda iş yerine silahlı saldırı

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı zırhlı araçlarla ve şeritle kapattı. Polis ekipleri, iş yerinde ve sokakta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu'nda iş yerine silahlı saldırı

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