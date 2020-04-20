Beyoğlu'nda kafe sahibine silahlı saldırı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Muhittin isimli kafe sahibi, dükkanında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu kafe sahibinin sağ ve sol bacağına kurşun isabet etti.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı saldırgan olaydan sonra kaçarken, çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kafe içerisinde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



