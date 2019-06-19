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Beyoğlu’nda kamyonet 20 metre sürüklendi: 1 yaralı

Kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir parmaklıklara çarparak devrildi.

İHA | 19.06.2019 - 08:40..
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Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak yan yatan kamyonetin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Tarlabaşı Bulvarından Kasımpaşa istikametine giden Sezgin K., yönetimindeki 34 JZE 53 plakalı kamyonet yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek demir parmaklıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonet yaklaşık 20 metre ilerde durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Sezgin K., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu’nda kamyonet 20 metre sürüklendi: 1 yaralı

20 METRE SÜRÜKLENİP DURDU, SÜRÜCÜ HAFİF YARALI

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri araçtan dökülen mazot nedeniyle yolda dubalar ile önlem aldı. Kaza sonrası hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Sezgin K.’nın tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılırken, kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Beyoğlu’nda kamyonet 20 metre sürüklendi: 1 yaralı

Beyoğlu’nda kamyonet 20 metre sürüklendi: 1 yaralı

Beyoğlu’nda kamyonet 20 metre sürüklendi: 1 yaralı

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