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Beyoğlu'nda kapkaç yapan şüpheli yakalandı

Hacı Osman A., yolda yürüdüğü sırada bir şahıs tarafından kapkaça uğrayarak 60 bin lirasını çaldırdı. Kapkaçı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

DHA | 27.01.2020 - 11:00..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, yolda yürüyen Hacı Osman A., yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından gasbedildi.

60 BİN LİRASI ÇALINDI

Hırsız, Hacı Osman A.'nın elinden içerisinde 60 bin lira bulunan poşeti çalarak kaçtı. Olayın ardından araştırma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi.

Beyoğlu'nda kapkaç yapan şüpheli yakalandı ViDEO

Beyoğlu'nda kapkaç yapan şüpheli yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, Bostan Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan şüpheli Murat C.'nin, kapkaçı gerçekleştiren kişi olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alındı.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Murat C.'nin yapılan sorgusunda ise 5 hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, yağma ve gasp, dolandırıcılık ve cinsel taciz suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Murat C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç yapan şüpheliyle Hacı Osman A.'nın arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

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