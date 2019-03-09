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Beyoğlu'nda kuyumcu kuryesinin gasp oyununu polis bozdu

Beyoğlu’nda bir döviz bürosuna ait 264 bin euronun gasbedildiği olayda, kuyumcu kuryesinin gasp oyunu oynadığı ortaya çıktı.

İHA | 09.03.2019 - 15:52..
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4 mart günü gerçekleşen olayda, Fatih’te bulunan döviz bürosundan 264 bin euroyla yola çıkan kuryenin, Şişhane’ye geldiği sırada arkasından bir başka motosiklet yaklaştı. Bir süre sonra arkadaki motosiklet, kuryenin yan tarafına yaklaşarak tekme attı.

Tekmeden sonra kurye, dengesini kaybederek motorla birlikte yere fırladı. Kuryenin yere düştüğünü gören şüpheliler silahını çıkararak, motorda bulunan 264 bin euronun olduğu çantayı alarak kayıplara karıştı.

Beyoğlu'nda kuyumcu kuryesinin gasp oyununu polis bozdu VİDEO

KURYE ŞÜPHELİLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞ

Çalışmalarını sürdüren ekipler, soyguna karışan şüphelilerin Fatih’te bir araya geldiklerini öğrendi. Gasbedilen kuryelerden A.J.A.’nın şüphelilerle hareket ettiğini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Operasyonda, kurye A.J.A., M.G. (35) M.E. (23) A.K.Ö. (36) B.Y. (36) ve S.Y.'yi (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda kuyumcu kuryesinin gasp oyununu polis bozdu

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERALARA YANSIDI

Döviz bürosuna ait 264 bin euroyu gasbedenlerin kaçışı, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin yaya olarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra, bir caminin şadırvanına girerek montlarının içinde sakladıkları parayı bölüştükleri görüldü.

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