Beyoğlu’nda LPG' yüklü araç alev aldı

Beyoğlu Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilden Bademlik mevkisine geldiğinde dumanlar yükselmeye başladı.

Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü Necati Sökmen, aracı yol kenarına çekerek ailesiyle birlikte araçtan çıktı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yanmaya başlayan otomobil bir süre sonra alev topuna döndü. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

LPG TANKINDAKİ GAZI BOŞALTTI

Ekipler olay yerine yönlendirildiği esnada yoldan geçen bir otobüs şoförü, patlamaması için yanan aracın LPG tankındaki gazı boşalttı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı araç kullanılamaz hale geldi.