Beyoğlu'nda marketi soymaya gelen iki hırsız dayak yedi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgede, hayvanlar için sokağa yem ve su bırakılacağı belirtildi.

Sokak hayvanları için sokaklara yem ve su bırakılacak

Korona nedeniyle 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanırken, kuralı ihlal eden kişiler taksiyle evlerine gönderildi.

Van'da sokağa çıkan gençler ekipler tarafından uyarıldı

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Ufuk Altunkaş, Inner Demon adlı sergisini erteledi

Moda ve sanat fotoğrafçısı Ufuk Altunkaş, ‘Inner Demon’ yani İçimizdeki Şeytan adını verdiği sergisini Koronavirüs sebebi ile erteledi…