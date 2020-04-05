İstanbul Beyoğlu'nda bir markete giren 2 kişi alışveriş yapar gibi reyonları tek tek dolaştı.
Şüphelilerden biri kasaya gelerek market sahibinin görüş açısını kapatırken, diğer yüzü maskeli hırsız reyonlardaki ürünleri giysilerinin arasına doldurdu.
HIRSIZLAR TEKME TOKAT DAYAK YEDİ
Hırsızların reyonlardan ürün çaldığını farkeden market sahibi koşarak hırsızlara müdahale etti.
Market sahibinden tekme tokat dayak yiyen hırsızlar kendilerini kapının önünde buldu.
Beyoğlu'nda marketi soymaya gelen iki hırsız dayak yedi ViDEO