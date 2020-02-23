taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Metruk bir binanın iç kısmında çökme gerçekleşirken, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir can kaybının olmadığı tespit edildi.

İHA | 23.02.2020 - 09:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde, bir binanın iç kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

BİNADA KİMSENİN YAŞAMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri binanın içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Olayı anlatan mahalle sakini Ramazan Keleş, “Boş binada gece saatlerinde çökme meydana geldi. İçeride kimse yok, eski bir bina. Ekipler inceleme yaptı. Herhangi bir can kaybı yok.” dedi.

Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

İlginizi Çekebilir
CHP'li vekil danışmanından kadın delegeye tehdit
Olaysız kongresi bulunmayan CHP'de vekil danışmanı, kadın delegeye "Otur lan yerine sen bir vekille nasıl konuşuyorsun" diyerek tehdit etti
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
Erdemli ilçesinde, otomobiller çarpıştı. Kaza sonrası 7 kişi yaralanırken, 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst düzey yönetimi ile birlikte Sapanca'da kampa girdi.
Kirlenen Teke Deresi'nin rengi değişti
Kırklareli'nde binlerce dönüm tarım arazisinin sulanması için kullanılan, hayvanların su ihtiyaçlarını giderdiği Teke Deresi, kirlenme nedeniyle bozuk renkte, kötü kokular yayarak akıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
88
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
129
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
36
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
49
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
137
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
6
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir