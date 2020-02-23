Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde, bir binanın iç kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

BİNADA KİMSENİN YAŞAMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri binanın içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Olayı anlatan mahalle sakini Ramazan Keleş, “Boş binada gece saatlerinde çökme meydana geldi. İçeride kimse yok, eski bir bina. Ekipler inceleme yaptı. Herhangi bir can kaybı yok.” dedi.