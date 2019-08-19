taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5841
Euro
6.2029
Altın
1501.37
Borsa
96376.87
Gram Altın
269.618

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

İstiklal Caddesi'nde motosikletine aldığı turist iki kadınla seyir halindeki sürücü insanların arasına daldı.

DHA | 19.08.2019 - 11:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Arkasına aldığı yabancı uyruklu iki kadınla trafiğe kapalı olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, turist bir kadına çarptı, kadın turist yere düşüp başından yaralandı.

MOTOSİKLETTEKİ İKİ KADIN YERE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın da yola savrularak yaralandı. Yine motosikletin çarptığı başka bir kadın da kazadan yara almadan kurtuldu.

ÇOCUĞU ANİ REFLEKSİYLE SON ANDA KURTARDI

Motosikletin turist kadına çarptıktan sonra hızla üzerlerine geldiğini gören bir kişi yanındaki çocuğu kucaklayıp çekerek son anda kurtardı.

İstiklal Caddesi'nde motosikletiyle dehşet saçtı

KAZA YAPTI YARDIM BİLE ETMEDEN KAÇTI

Çarptığı turist kadın ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın yerde acı içinde kıvranırken bir süre etrafa bakınan motosikletli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken polis, kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletiyle 3 kadını yaraladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

455
Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

268
Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini sundu

Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini sundu

237
Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

209
29 ilde PKK operasyonu: 418 gözaltı

29 ilde PKK operasyonu: 418 gözaltı

141
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

709
Ünal Karaman, sahada ufak bir kaza geçirdi

Ünal Karaman, sahada ufak bir kaza geçirdi

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir