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Beyoğlu'nda Noel Bayramı için kapatılacak yollar

İstanbul Beyoğlu’nda “Hanuka ve Noel Bayramı” kutlamaları içim alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İHA | 28.12.2019 - 11:12..
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İstanbul'da Noel öncesi, kutlamalar öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Beyoğlu’ndaki “Hanuka ve Noel Bayramı” töreni kutlamaları kapsamında trafiğe kapatılan yolları açıkladı.

Alınan önlemler kapsamında bazı yollar saat 09.00’dan itibaren araç trafiğine kapatıldı.

KAPATILAN YOLLAR

Büyük Hendek Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Şair Ziya Caddesi, Galip Dede Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu'nda Noel Bayramı için kapatılacak yollar

ALTERNATİF YOLLAR

Emniyet yetkilileri, alternatif güzergahlar olarak ise İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak istikameti, Şair Ziya Caddesi-Yanık Kapı Sokak istikameti, Galip Dede Caddesi-Lüleci Hendek Caddesi ve Yüksek Kaldırım Caddesi ile Bankalar Caddesi istikameti, Meşrutiyet Caddesi ve Serdar-ı Ekrem Caddesi ile Kumbaracı Yokuşu Sokak olarak belirledi.

Beyoğlu'nda Noel Bayramı için kapatılacak yollar

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