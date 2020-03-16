taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3619
Euro
7.1201
Altın
1534.82
Borsa
91806.93
Gram Altın
312.973
Bitcoin
33631.86

Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü

Otomobilin çarpması sonucu başını ön cama vuran su satıcısının hayatını kaybetmesi üzerine kızı, fenalık geçirdi.

DHA | 16.03.2020 - 10:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda yoldan geçen araçlardaki kişilere su satarak ailesini geçindiren 5 çocuk babası Mustafa Daşdelen'e, otomobil çarptı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin ön camına çarpıp yere düşen Daşdelen, kanlar içinde yere yığıldı.

Su satıcısının yardımına, ilk olarak çarptığı otomobilin sürücüsü Ömür Solak ve çevredekiler koştu.

Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü

SATICININ KIZI FENALAŞTI

Hasta taşıyan ve olay yerinden tesadüfen geçen bir ambulansın sağlık çalışanları, yaralıya ilk müdahalede bulundu.

Kazayı duyup gelen Mustafa Daşdelen'in kızı olay yerinde fenalık geçirirken, genç kız çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ikinci ambulans, ağır yaralı Mustafa Daşdelen'i özel bir hastaneye kaldırdı.

Su satıcısı Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobilin sürücüsü Ömür Solak, ambulansı takip ederek hastaneye geldi.

Solak, daha sonra hastaneye gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü

"EŞİM SU SATARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORDU"

Kaza haberini duyup hastaneye gelen Gülten Daşdelen, "Eşim su satarak geçimimizi sağlıyor. Günlük 30-40 lira kazanıyordu. Şu an ölümle pençeleşiyor." diyerek gözyaşı döktü.

Kaza sonrası ameliyat olan ve yoğun bakıma alınan Mustafa Daşdelen'in, iki hafta süren yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetti.

Daşdelen, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü

Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü

İlginizi Çekebilir
TEM'de kamyonetten dökülen malzemeler 8 araca zarar verdi
Kamyonetten inşaat malzemelerinin dökülmesi sonucu 8 araç hasar görürken, alkollü sürücü gözaltına alındı.
Hastaneden kaçanları polis bulup geri getirdi
Konya’nın Seydişehir ilçesinde koronavirüs şüphesiyle izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.
Ardahan'da kar yağışı
Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu.
Adana'da peruklu hırsız yakalandı
Hayvan alımda sahte dolar vererek, 5 bin Türk lirası alan hırsızın peruğunun düşmesi sonucu vatandaşlar tarafından darbedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
767
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
81
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
157
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
46
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
23
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
211
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir