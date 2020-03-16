Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü

İstanbul Beyoğlu'nda yoldan geçen araçlardaki kişilere su satarak ailesini geçindiren 5 çocuk babası Mustafa Daşdelen'e, otomobil çarptı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin ön camına çarpıp yere düşen Daşdelen, kanlar içinde yere yığıldı.

Su satıcısının yardımına, ilk olarak çarptığı otomobilin sürücüsü Ömür Solak ve çevredekiler koştu.

SATICININ KIZI FENALAŞTI

Hasta taşıyan ve olay yerinden tesadüfen geçen bir ambulansın sağlık çalışanları, yaralıya ilk müdahalede bulundu.

Kazayı duyup gelen Mustafa Daşdelen'in kızı olay yerinde fenalık geçirirken, genç kız çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ikinci ambulans, ağır yaralı Mustafa Daşdelen'i özel bir hastaneye kaldırdı.

Su satıcısı Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobilin sürücüsü Ömür Solak, ambulansı takip ederek hastaneye geldi.

Solak, daha sonra hastaneye gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"EŞİM SU SATARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORDU"

Kaza haberini duyup hastaneye gelen Gülten Daşdelen, "Eşim su satarak geçimimizi sağlıyor. Günlük 30-40 lira kazanıyordu. Şu an ölümle pençeleşiyor." diyerek gözyaşı döktü.

Kaza sonrası ameliyat olan ve yoğun bakıma alınan Mustafa Daşdelen'in, iki hafta süren yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetti.

Daşdelen, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.