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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı.

İHA | 01.05.2019 - 08:46..
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Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Dereiçi Sokakta meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Z.K. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi tartıştı.

1 KİŞİ VURULDU

Tartışmanın büyümesiyle Z.K., yanındaki silahla husumet yaşadığı şahsa ateş etmeye başladı. Ayağından yaralanan şahıs yere yığılırken, Z.K., araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Polis ekipleri ise, olay yerinde delil incelemesi yaptı. Daha sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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