Beyoğlu'nda simit fırınında yangın

Beyoğlu'nda, iki katlı binanın giriş katında simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamuller üreten tarihi fırında yangın çıktı.

İKİ KİŞİ MAHSUR KALDI

Simit fırınında çıkan yangında üst katta iki kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kişiyi, itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılıp oksijen verilen iki kişi daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Tadilat sırasında kaynak makinasından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.