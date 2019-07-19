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Beyoğlu’nda sokak ortasında ceset bulundu

Evliya Çelebi Caddesi üzerinde, 22 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

İHA | 19.07.2019 - 06:27..
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Yol kenarındaki çimenlik alanda oturan vatandaşlar, kaldırımda birinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.

Beyoğlu’nda sokak ortasında ceset bulundu

22 YAŞINDA BİR GENCE AİT

Polis ekipleri ise şahın üzerinde yaptığı kimlik incelemesinde cesedin, 22 yaşındaki A.E’ye ait olduğunu tespit etti.

Beyoğlu’nda sokak ortasında ceset bulundu

Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset etrafını bezle sararak inceleme yaptı. İncelemenin ardından A.E’ye ait ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

22 yaşındaki gencin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Beyoğlu’nda sokak ortasında ceset bulundu

Beyoğlu’nda sokak ortasında ceset bulundu

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