taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9431
Euro
6.6224
Altın
1279.96
Borsa
94498.54
Gram Altın
244.511

Beyoğlu'nda taciz iddiası

Yabancı uyruklu siyahi bir kişinin parkta 14 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü.

DHA | 26.04.2019 - 06:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kasımpaşa Sururi Parkı'nda akşam saatlerinde bulunan 14 yaşındaki genç kızın yanına yaklaşan yabancı uyruklu siyahi bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Kız korkup, parkın özel güvenlik görevlilerinin yanına giderek durumu anlattı.

Beyoğlu'nda taciz iddiası

POLİS ŞÜPHELİYİ GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRDI

Özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine haber verdi. Olay kısa sürede mahallede duyuldu ve kalabalık toplanmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle şüpheliyi kişiyi güvenlik kulübesine soktu. Kalabalık git gide artması üzerine parka çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine zırhlı araç sevk edildi.

Beyoğlu'nda taciz iddiası

KALABALIK LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Polis ekipleri, toplanan kalabalığa polis aracından sağduyulu olunması konusunda anonslarda bulundu. Polis, şüpheliyi araca bindirileceği sırada kalabalık linç girişiminde bulundu. Şüpheli, zırhlı araca bindirilerek parktan çıkartıldı. Kalabalık şüphelinin götürüldüğü aracı tekmeleyip yumrukladı. Kalabalık aracın arkasından bir süre koşarken şüpheli polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Beyoğlu'nda taciz iddiası

Beyoğlu'nda taciz iddiası

Beyoğlu'nda taciz iddiası

Beyoğlu'nda taciz iddiası

Beyoğlu'nda taciz iddiası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

93
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

10
Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

8
Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

11
Fetö üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Fetö üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

3
16 yaşındaki milli okçu, yeni başarıların peşinde

16 yaşındaki milli okçu, yeni başarıların peşinde

6
Yolda polis aracından düşen zanlı kaçarak uzaklaştı

Yolda polis aracından düşen zanlı kaçarak uzaklaştı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir