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Beyoğlu'nda tek katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü

Beyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan tek katlı binada çökme meydana geldi. Bina kullanılamaz hale gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

DHA | 10.10.2019 - 09:05..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bostan Mahallesi'ndeki Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı binada, bir anda büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda tek katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü

EKİPLER ENKAZIN ALTINDA KİMSE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökme yaşanan binanın enkazının altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Beyoğlu'nda tek katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü

ENKAZ KALDIRILIYOR

Ekipler, yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, enkaz kaldırma işlemlerine başlandı.

Beyoğlu'nda tek katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü

Beyoğlu'nda tek katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü

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