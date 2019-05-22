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Şişli Belediyesi'ne ait temizlik kamyonu devrildi

İki kişinin yaralandığı kazada, trafik tek şeritten sağlanınca yoğunluk yaşandı.

DHA | 22.05.2019 - 08:52..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi istikametinden Kasımpaşa istikametine doğru hareket eden 34 UD 8677 plakalı Şişli Belediyesi'ne ait temizlik kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da savrularak yolun karşısına geçerek devrildi.

Şişli Belediyesi'ne ait temizlik kamyonu devrildi

2 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan iki kişiyi çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve Şişli Belediyesi temizlik işlerinde görevli oldukları öğrenilen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli Belediyesi'ne ait temizlik kamyonu devrildi

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazanın ardından yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede yoğun trafik oluştu.

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