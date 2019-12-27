İstanbul Beyoğlu'nda, bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

OPERASYONLAR SONUCU 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan Recep T., Betül A., Yasin Ç. , Serkan A. ve Duran K.'yı da gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin sattıkları uyuşturucu maddeyi Fatih, Aksaray'da 2 iş yerinden temin ettiklerini belirledi.

Bu bilgi üzerine polis ekipleri, aynı gün içerisinde iş yerlerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Emre Ş. , Furkan Ş., Mehmet Ş. ve Faysal Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı ViDEO



UYUŞTURUCU VE MALZEMELER BULUNDU

Evde yapılan aramalarda, 30 gram metamfetamin maddesi, 22 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 şırınga, 8 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 300 lira para ele geçirildi.



İşyerlerinde yapılan aramalarda ise, 2 tabanca, 1 seyyar dipçikli otomatik silah, 85 mermi ve 25 tane sahte 100 dolar ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Yasin Ç. ve Betül B. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Serkan A. , Duran K. , Furkan Ş. , Emre Ş. ve Faysal Ö. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Ş. ve Recep T. serbest bırakıldı.