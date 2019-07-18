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Beyoğlu'ndaki bir iş yerinden 35 göçmen çıktı

İstanbul'da kimlik sorgusundan kaçan üç kişiyi takip eden polis, bir iş yerine yaptığı operasyonda, 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İHA | 18.07.2019 - 08:43..
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Beyoğlu'nda cadde üzerinde devriye atan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, şüpheli davranış sergileyen üç kişiyi kimlik sormak için durdurmak istedi.

Beyoğlu'ndaki bir iş yerinden 35 göçmen çıktı

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kişiler kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise araçlarından inerek şüpheli kişilerin peşinden koştu. Kısa süreli koşuşturmanın ardından kaçan şüpheli üç kişi Okmeydanı Caddesi üzerindeki bir iş yerine girdi.

Bunun üzerine takviye ekip isteyen polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi.

Beyoğlu'ndaki bir iş yerinden 35 göçmen çıktı

"ÇALIŞMAK İÇİN GELDİK"

Yapılan operasyonla binanın içerisine giren polis ekipleri 35 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sorguları alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

2 aydır Türkiye'de olduğunu söyleyen kaçak göçmenlerden biri, "Buraya geldiğimiz 2 ay oldu. Afganistan'dan buraya çalışmak için geldik" dedi.

Beyoğlu'ndaki bir iş yerinden 35 göçmen çıktı

Beyoğlu'ndaki bir iş yerinden 35 göçmen çıktı

Beyoğlu'ndaki bir iş yerinden 35 göçmen çıktı

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