taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2409
Euro
5.9457
Altın
1222.45
Borsa
93962.35
Gram Altın
206.097

Beyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklama

Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıyla öldürülen Cezayir uyruklu Y.M. cinayeti soruşturmasında 4 kişi tutuklandı.

DHA | 27.11.2018 - 07:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hacıahmet Mahallesi'nde geçen hafta aynı evde yaşayan Cezayir uyruklu göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık çetesi üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönen tartışma sırasında Y.M. bıçak darbesiyle yaralandı. Daha sonra Y.M de bir kişiyi bıçaklayıp evden kaçtı.

YARALI HALDE KAÇTI AMA KURTULAMADI

Yakındaki bir inşaatın güvenlik kulübesine girip saklanan Y.M. onu takip kişilerce burada yakalandı. İnşaatın güvenlik görevlileri olaya müdahale etmek istedi ancak saldırganların güvenlik görevlilerine de bıçak çekmesi üzerine araya giremediler. 3 kişi tarafından sopalarla dövülen ve bıçaklanan Y.M. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçarak izini kaybettirdi.

Beyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklama

4 ZANLI OPERASYONLA YAKALANIP TUTUKLANDI

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için harekete geçti. Zanlıların Esenyurt'ta bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler eve operasyon düzenledi. Baskında cinayet zanlısı 4 kişi ve onları evde sakladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan cinayet zanlıları işlemlerin ardından  adliye ye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.A., H.R., M.K ve Y.B. "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla K.C. de "suçluyu kayırma ve saklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklama

GÖÇMEN  KAÇAKÇILIĞI ÇETESİ İDDİASI

Ayrıca öldürülen Y.M.'nin olay günü cesedinin üstünden çıkan Saidani Hocine adına düzenlenmiş  pasaportun sahte olduğu anlaşıldı. Öldürülen Y.M.'nin ve cinayet zanlılarının göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçlar işleyen çetenin üyeleri oldukları iddia edildi.

Beyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklama

Beyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

97
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

34
Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

26
Çin bilim insanları bebeklerin genlerini değiştirdi

Çin bilim insanları bebeklerin genlerini değiştirdi

20
Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

7
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

9
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir