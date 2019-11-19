Beyoğlu'ndaki değnekçiler gözaltına alındı

İstanbul'da özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçiler, sürücülerden para talep ediyordu.

"FİŞ YOK, 10 LİRA VER YETER"

Hafta sonu çekilen görüntülerde Taksim Tarlabaşı Bulvarı'ndaki değnekçi, 'Fiş kesiyor musun?' sorusu üzerine, “Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter." şeklinde cevap vermişti. Kimi değnekçiler ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başlamıştı.

108 lira ceza kesilen değnekçiler yeniden iş başında İZLE

"GÜNDÜZ İSPARK, AKŞAM BİZ BAKIYORUZ"

Değnekçilerin sürücülere, “Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez." gibi ifadeleri görüntülerde yer almıştı. Bağdat Caddesi, Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görülmüştü.

2 DEĞNEKÇİ GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haber görüntülerini inceledikten sonra harekete geçti ve değnekçileri tespit etti. Tespit edilen Kazım A.(53) ve Süleyman T.(53), saat 00.15'te Tarlabaşı Bulvarı üzerinde araçları yönlendirirken gözaltına alındı.

CEZAYI ÖDEYİP SERBEST KALDILAR

Kazım A.'nın 5 trafik kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 8 suç kaydı olduğu tespit edilirken, Süleyman T.'nin de trafik kanuna muhalefetten kaydı olduğu ortaya çıktı. Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.