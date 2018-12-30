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Beyoğlu'ndaki ihmalkarlık yüzünden canından oluyordu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yağmur suyu dolan çukuru fark edemeyen bir motosiklet sürücüsü, çukura girince dengesini kaybedip motosikletten düştü.

DHA | 30.12.2018 - 14:02..
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FACİA UCUZ ATLATILDI

Kaza dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yapılan çalışma sonrası kapatılmayan çukura giren motosiklet sürücüsü denegesini kaybettikten sonra düştü. Arkadan gelen otomobilin son anda durmasıyla büyük bir kazayı ucuz atlattı.

Beyoğlu'ndaki ihmalkarlık yüzünden canından oluyordu

BAŞKA BİR MOTOSİKLETLİ DE ÇUKURA GİRDİ

Çevredekiler ve yoldan geçen diğer motosikletliler düşen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosikletli düştüğü yeri görüntülediği sırada aynı çukura yoldan geçen bir motosiklet daha girdi. Bu motosiklet sürücüsü son anda toparlayıp düşmekten kurtuldu ve yoluna devam etti.

Beyoğlu'ndaki ihmalkarlık yüzünden canından oluyordu

Beyoğlu'ndaki ihmalkarlık yüzünden canından oluyordu

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