Beyoğlu'ndaki ihmalkarlık yüzünden canından oluyordu

FACİA UCUZ ATLATILDI
Kaza dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yapılan çalışma sonrası kapatılmayan çukura giren motosiklet sürücüsü denegesini kaybettikten sonra düştü. Arkadan gelen otomobilin son anda durmasıyla büyük bir kazayı ucuz atlattı.
BAŞKA BİR MOTOSİKLETLİ DE ÇUKURA GİRDİ
Çevredekiler ve yoldan geçen diğer motosikletliler düşen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosikletli düştüğü yeri görüntülediği sırada aynı çukura yoldan geçen bir motosiklet daha girdi. Bu motosiklet sürücüsü son anda toparlayıp düşmekten kurtuldu ve yoluna devam etti.