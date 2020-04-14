Beyşehir'de koronayı yenen 5 kişi taburcu edildi

Salgın vakalarının görülmesinin ardından hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

5 HASTA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 hasta koronavirüsü yenerek taburcu edildi.

Alkışlarla uğurlanan hastalardan 4'ü yaşadıkları Esence Mahallesi'nin karantina altında olması nedeniyle KYK'ya bağlı yurtta, diğeri ise evinde 14 gün karantinada kalacak.

TEDAVİ OLAN ÇİFTTEN "EVDE KAL" ÇAĞRISI

Eşi Şerfi B. ile taburcu olan Sadi B., tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şerife B. ise herkesi evde kalmaları konusunda uyararak, ''Biz bir ihmallik ettik. Ama önce yüce rabbimiz, sonrasında doktorların, hemşirelerimizin sayesinde kurtulduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. En kısa sürede yakınlarımız olan öteki hastalar da çıkar.” dedi.

"10 HASTAYI DA TABURCU EDECEĞİZ"

Hastanede halen 10 hastanın tedavi altında olduğunu belirten Başhekim Sıtkı Küçükbuzcu, ''Bugün çok önemli bir gün. 5 hastayı taburcu ettik. 15 hastanın tamamını bu hafta içerisinde inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz. Hastalarımızın dördü Esence’de oturduğu için ve orada karantina olduğu için misafirhane gibi yurt planlandı. Bu yurda hastalarımızı transfer ediyoruz.'' dedi.

"KORONA TANISI ALMAK ÖLÜMLE EŞ DEĞER DEĞİL"

Dahiliye Uzmanı Dr. Burçin Özkart, hastalarında korku içinde hastaneye geldiklerini bu nedenle ilk olarak psikolojilerini düzeltmeye çalıştıklarını belirterek, ''Psikolojik olarak çok depresif oluyorlar. Onların psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Biz burada tamamen korkularını öncelikle yenmeye çalışıyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok. Biz burada tanıyı koyuyoruz tedavisini de veriyoruz. Onların endişe edecekleri herhangi bir sıkıntı yok, morallerini yüksek tutsunlar. Korona tanısı almak ölümle eş değer değil.'' dedi.