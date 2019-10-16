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Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

Seyir halindeki otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 16.10.2019 - 18:24..
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde Karadiken Mahallesi sınırlarındaki orman yolu çıkışında kaza meydana geldi.

MENFEZE DÜŞTÜ

A.S. yönetimindeki 42 H 7422 plakalı otomobil, orman yolundan Karadiken Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü ile açılan kapıdan düşerek aracın altında kalan eşi H.S., yaralandı. Otomobilin altında sıkışan H.S. adrese sevk edilen jandarma, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ve eşi adrese sevk edilen ambulans tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Beyşehir’de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

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