Beytüllahim'de Doğuş Kilisesi korona nedeniyle kapatıldı

Koronavirüs nedeniyle, insanların kalabalık gurplar halinde bulunduğu ibadethanelerin kapatılması sürüyor.

İran'da cuma namazı iptali ve Suudi Arabistan'da Kabe'nin ziyarete kapatılmasından sonra, Hıristiyan mezhepleri, Filistin'in Beytüllahim bölgesindeki Doğuş Kilisesi'ni, yerel saatle saat 4'ten sonra kapatma kararı aldığını duyurdu.

Doğuş Kilisesi korona virüs nedeniyle kapatıldı VİDEO

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Koronavirüsün yayınlanmasını önlemek için bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini doğrulayan Hıristiyan mezhepleri, hacılar ve turist gruplarının saat 4'ten sonra Doğuş Kilisesi'ni ziyaret etmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce korona virüsü nedeniyle Batı Şeria'daki Beytüllahim ve Eriha bölgelerinde olağanüstü hal ilan etmişti. Beytüllahim ve Eriha'da okul, kilise ve camiler 14 gün süreyle kapalı tutulacağı belirtilmişti.