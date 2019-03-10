Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı imha edildi

TSK'nın terörle mücadelesi dört bir yanda devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Mehmetçik teröristlerinin inine girdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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'İstanbul'a Z kuşağı hakim olacak'

İstanbul'da toplumun en genç ve dinamik kuşağı olan Z kuşağı, 5 yıl önce İstanbul nüfusunun yüzde 23’ünü oluştururken, bugün bu oran yüzde 30’a yaklaşmış durumda.