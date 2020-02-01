Beytüşşebap'ta yağmur sonrası çığ düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası karla karışık yağmur, çığ düşmesine neden oldu.

SANİYE SANİYE ÇIĞ DÜŞME ANI

İlçenin birçok yerinde yüksek rakımlı dağ yamacında biriken kar kütleleri, çığa dönüştü. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık, Mutluca, Aşağıdere ve Günyüzü köylerinde çığ düştü. Çığ düşme anı vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beytüşşebap'ta çığ düşme anı İZLE

"ÇOK KORKTUK"

Şiddetli karla karışık yağmurun ardından oluşan çığlar, köylüleri korkuttu. Enes Özdemir isimli köy sakini, yolda yürürken çığ düştüğünü gördüğünü söyledi. Telefonu ile çekim yaptığını belirten Özdemir, "Günlerdir kar yağışı vardı. Son olarak sabah kar yerine yağmur geldi. Yağmur yağınca da yükseklerde biriken karlar, köye doğru düştü. Çok korktuk." dedi.