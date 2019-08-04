Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

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KKTC'den Rum Kesimi'ne Maraş yanıtı

Başbakan Yardımcısı Özersay, "Kıbrıs Rum tarafını, Maraş sürecine öyle ya da böyle dahil edecek bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değildir. Bölgeyi BM kontrolüne verecek değiliz." dedi.