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Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

Geçtiğimiz günlerde Datça açıklarına demirleyen Bezos, Muğla kıyılarından kopamadı.

DHA | 04.08.2019 - 18:32..
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum, Datça ve Marmaris Selimiye açıklarında tatilini geçirdiği, 'Flying Fox' adlı lüks yatı, dün Fethiye Göcek açıklarında demirlendi.

YATINDA DİNLENİYOR

Lüks yatın ışıkları, gece boyunca yandı. Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi.

TATİLCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Göcek'te bugün denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler, 'lüks yatı dikkatle inceledi. Tatilciler, tekne turu sırasında yanından geçtikleri 'Flying Fox'un fotoğraflarını çekti.

Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

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