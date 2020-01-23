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Biber gazıyla etkisiz hale getirilen adam, öldürüldü

Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki adamın 11 bıçak darbesiyle öldürülmesinin ardından kaçan saldırgan, polis tarafından aranıyor.

DHA | 23.01.2020 - 12:20..
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Murat Firdevsoğlu adlı şahıs, 42 EV 854 plakalı otomobillin yanındayken, kimliği belirsiz kişiyle tartıştı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, Firdevsoğlu'na biber gazı sıkıp, etkisiz hale getirdikten sonra yanındaki bıçağı peş peşe vücudunun çeşitlerine yerlerine saplamaya başladı.

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen adam, öldürüldü

ÖNCE KAZA SANDILAR

Olayın ardından şüpheli otomobille kaçarken, Firdevsoğlu da kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçenler, Firdevsoğlu'nu yerde, otomobil sürücüsünün de hızla uzaklaştığını görünce trafik kazası sanıp, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen adam, öldürüldü

11 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Firdevsoğlu'nu ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Murat Firdevsoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Firdevsoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, vücudunda 11 bıçak darbesi tespit edildi.

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen adam, öldürüldü

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Firdevsoğlu'nu öldüren kişinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen adam, öldürüldü

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