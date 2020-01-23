Biber gazıyla etkisiz hale getirilen adam, öldürüldü

1 Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

2 Sigara ve alkol satış belgeleri 2020 tarifesi belli oldu Sigara ve alkol ticareti ile ilgili alınması gerekli belgelerin 2020 yılı için uygulanacak yeni bedelleri, çok çeşitli kalemlerde sıralanarak açıklandı.

3 Sınav kaygısını geçirmek isterken gözlerinden oldu 17 yaşındaki Mina, sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle, vücudunda yanıklar oluştu ve kör oldu.

4 Emrah boşanıyor Emrah, 6 yıl önce evlendiği Sibel Kirer'den boşanma kararı aldı.

5 Pizzaya tüküren kurye için 18 yıl hapis talebi Eskişehir'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye için savcı, 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

6 Abdullah Avcı, yönetimle görüşecek Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın geleceği tartışılıyor. Yönetim, deneyimli hocayla görüşecek ve son kararını verecek.