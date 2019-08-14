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Biberonla beslenen sansar Milli Parklar'a bırakıldı

Düzce'de yavruyken bulduğu sansarı alıp evine getiren ve besleyen Ömer Altunsoy, beslediği sansarı 8 aylık olunca Milli Parklara teslim etti.

İHA | 14.08.2019 - 13:51..
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Bayramcı köyünde yaşayan Ömer Altunsoy, ormanlık alanda gezerken yeni doğmuş sansar buldu. Altunsoy, bulduğu hayvanı alarak evine götürdü ve biberonla beslemeye başladı.

SANSARI TESLİM ETTİ

8 ay boyunca baktığı hayvan saldırgan ve hırçın hale gelince Ömer Altunsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne giderek sansarı teslim etti.

Biberonla beslenen sansar Milli Parklar'a bırakıldı

"YAVRUYKEN BULDUM"

Altunsoy, yavruyken bulduğu hayvanın ne olduğunu bilmediğini belirterek, “Ormanda gezerken yavruyken bulmuştum. İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk, ben aldım evimde besledim, süt içirdim ve tüm bakımlarını yaptım. Sonra büyümeye başladı ve büyüdükçe yırtıcılığı arttı. Artık beni ısırmaya ve tırmalamaya başladı. Bende araştırdım ve nereye teslim edebilirim diye sordum. Milli Parklar Şube Müdürlüğüne geldim, teslim ettim. Şimdi teslim edeceğiz. Aldığımda çok küçüktü, biberona süt koydum, sütle besledim. İçtikçe büyüdü, büyüdükçe ben buna bakamayacağım dedim ve ilgili yerlere teslim ettim.” diye konuştu.

Biberonla beslediği Sansarı Milli Parklara teslim etti VİDEO

Biberonla beslenen sansar Milli Parklar'a bırakıldı

DOĞAYA BIRAKILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise sansarın veteriner hekime gösterilmesinin ardından sağlıklı olduğu anlaşılırsa doğaya salınacağını bildirdi.

Biberonla beslenen sansar Milli Parklar'a bırakıldı

Biberonla beslenen sansar Milli Parklar'a bırakıldı

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